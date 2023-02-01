Агент Азмуна заявил, что нападающий пока не покинет немецкий «Байер»

Футбольный агент Арманд Дурн заявил, что нападающий Сердар Азмун пока не покинет немецкий «Байер».

28-летний форвард Азмун был в шаге от перехода в «Марсель» в последний день трансферного окна, однако в последний момент сделка сорвалась.

«Почему не состоялся переход в «Марсель»? Сыграл роль финансовый аспект, но также причина и в том, что «Марсель» в последний момент купил другого игрока из Португалии.

Что касается будущего, с «Локомотивом» на предмет трансфера Сердара мы никогда не контактировали. Я понимаю, что тренер «Сочи» может быть заинтересован в Азмуне, но пока он остается в «Байере», — цитирует агента «РБ Спорт».

Срок действующего контракта нападающего с леверкузенским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун провел за «Байер» 13 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.