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Сегодня, 19:55

Агент Клоппа опроверг слухи о возможном сотрудничестве Юргена со сборной Германии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косицке опроверг слухи о возможном сотрудничестве специалиста со сборной Германии.

«У Юргена долгосрочный контракт с «Ливерпулем», а у сборной Германии есть тренер. В общем, все это нас не интересует», — приводит слова Косицке журналист Фабрицио Романо.

Клопп работает главным тренером «Ливерпуля» с 2015 года. Контракт 56-летнего немца с клубом действует до конца июня 2026 года.

Главным тренером сборной Германии является Ханс-Дитер Флик. В 2023 году команда в товарищеских матчах уступила Колумбии (0:2), Бельгии (2:3) и Польше (0:1), сыграла вничью с Украиной (3:3) и обыграла Перу (2:0).

Сборная Германии по футболу
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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