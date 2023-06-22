Агент Клоппа опроверг слухи о возможном сотрудничестве Юргена со сборной Германии

Агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косицке опроверг слухи о возможном сотрудничестве специалиста со сборной Германии.

«У Юргена долгосрочный контракт с «Ливерпулем», а у сборной Германии есть тренер. В общем, все это нас не интересует», — приводит слова Косицке журналист Фабрицио Романо.

Клопп работает главным тренером «Ливерпуля» с 2015 года. Контракт 56-летнего немца с клубом действует до конца июня 2026 года.

Главным тренером сборной Германии является Ханс-Дитер Флик. В 2023 году команда в товарищеских матчах уступила Колумбии (0:2), Бельгии (2:3) и Польше (0:1), сыграла вничью с Украиной (3:3) и обыграла Перу (2:0).