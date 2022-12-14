Агент Нюбеля подтвердил, что «Бавария» собирается вернуть голкипера из «Монако»

Штефан Бэкс, агент вратаря Александра Нюбеля подтвердил, что «Бавария» намерена вернуть футболиста из аренды.

В данный момент голкипер выступает за «Монако».

«Да, «Бавария» хочет отозвать Нюбеля, клуб уже сообщил мне об этом. Теперь осталось, чтобы клубы пришли к соглашению между собой. Александру важно понимать, какие у него перспективы», — приводит Sky Germany слова Бэкса.

«Монако» арендовал Нюбеля у «Баварии» в июле 2021 года до конца июня 2023 года. В сезоне-2022/23 26-летний немец пропустил 33 гола в 23 матчах за монегасков, отыграв 6 встреч на ноль.

«Бавария» хочет отозвать Нюбеля из аренды, поскольку основной вратарь команды Мануэль Нойер сломал ногу, пока катался на лыжах во время отпуска и выбыл до конца сезона-2022/23.