Агент рассказал о реакции Нагельсманна на увольнение из «Баварии»

Агент тренера Юлиана Нагельсманна Фолькер Штрут высказался об увольнении немецкого специалиста из «Баварии».

«Я был в ресторане, мы в компании распивали бутылку вина. В это время мне позвонил журналист и сказал: «С Юлианом все произошло очень быстро». Я ответил: «Что ты имеешь в виду?» А он сказал: «Ты еще не в курсе? Юлиан уволен, а Тухель — новый тренер», — цитирует Goal Штрута. — Нагельсманн ничего не знал и спросил примерно так: «Это шутка?» После поражения в Леверкузене я мог бы поставить на кон свою судьбу, что ничего не произойдет. Я был уверен, что «Бавария» будет ждать хотя бы игр с «Манчестер Сити».

24 марта «Бавария» объявила об уходе Юлиана Нагельсманна. Ему на смену пришел Томас Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года.