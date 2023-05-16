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Германия

16 мая, 20:41

Агент рассказал о реакции Нагельсманна на увольнение из «Баварии»

Мария Гусева
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Агент тренера Юлиана Нагельсманна Фолькер Штрут высказался об увольнении немецкого специалиста из «Баварии».

«Я был в ресторане, мы в компании распивали бутылку вина. В это время мне позвонил журналист и сказал: «С Юлианом все произошло очень быстро». Я ответил: «Что ты имеешь в виду?» А он сказал: «Ты еще не в курсе? Юлиан уволен, а Тухель — новый тренер», — цитирует Goal Штрута. — Нагельсманн ничего не знал и спросил примерно так: «Это шутка?» После поражения в Леверкузене я мог бы поставить на кон свою судьбу, что ничего не произойдет. Я был уверен, что «Бавария» будет ждать хотя бы игр с «Манчестер Сити».

24 марта «Бавария» объявила об уходе Юлиана Нагельсманна. Ему на смену пришел Томас Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года.

Футбол
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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