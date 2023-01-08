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Германия

Сегодня, 12:03

Алаба заявил, что был расстроен из-за вылета сборной Германии с ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба рассказал, что тяжело перенес вылет сборной Германии с ЧМ-2022.

«Я был расстроен. Я хорошо знаю тренера Ханси Флика и многих ребят из команды, они мои друзья. Я держал кулачки за Германию. Это было очень горько. Что касается заявления Киммиха, он сказал то, что чувствовал. Таковы были его эмоции. Теперь я знаю его очень хорошо. Йозуа крайне амбициозен, он всегда стремится к лучшему. Я не волнуюсь за него, его психика стабильна и крепка. У Киммиха четкие представления о его карьере и жизни», — приводит слова Алабы Bild.

После турнира немецкий полузащитник Йозуа Киммих выразил опасения, что может провалиться в психологическую яму в связи с очередной неудачей с национальной командой.

По итогам 3 туров немцы заняли третье место в группе Е чемпионата мира-2022 в Катаре, набрав 4 очка, и не вышли в плей-офф турнира.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) и стала чемпионом мира впервые за 36 лет.

Давид Алаба
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Сборная Германии по футболу
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