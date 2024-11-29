Альфонсо Дэвиса задержали за вождение в нетрезвом виде

Полицейские задержали канадского футболиста мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса за пьяное вождение.

Как сообщает издание Blick, инцидент произошел в четверг вечером. Машину футболиста марки Lamborghini Urus полицейские остановили в центре Мюнхена для проверки документов. Сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя и попросили Дэвиса проследовать за ними в участок для тестирования.

После прохождения теста на алкоголь, который показал результат 0,6 промилле, футболисту грозит штраф в размере 500 евро, а также лишение водительских прав на месяц.

24-летний Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до июня 2025 года. В активе защитника 212 матчей за немецкий клуб, в которых он отметился 11 голами и 34 передачами.