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Альфонсо Дэвиса задержали за вождение в нетрезвом виде

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Полицейские задержали канадского футболиста мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса за пьяное вождение.

Как сообщает издание Blick, инцидент произошел в четверг вечером. Машину футболиста марки Lamborghini Urus полицейские остановили в центре Мюнхена для проверки документов. Сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя и попросили Дэвиса проследовать за ними в участок для тестирования.

После прохождения теста на алкоголь, который показал результат 0,6 промилле, футболисту грозит штраф в размере 500 евро, а также лишение водительских прав на месяц.

24-летний Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до июня 2025 года. В активе защитника 212 матчей за немецкий клуб, в которых он отметился 11 голами и 34 передачами.

ФК &laquo;Боруссия&raquo; Дортмунд. «Боруссия» победила во всех домашних матчах нынешнего сезона. Но в субботу в Дортмунд приедет «Бавария»

Источник: Blick
Футбол
ФК Бавария
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