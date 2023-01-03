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Германия

Сегодня, 04:50

Алле вернулся в расположение «Боруссии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Алле вернулся в расположение дортмундского клуба. Ему в ноябре была сделана вторая операция.

«Всех с Новым годом! И он начинается для меня очень хорошо, потому что это синоним возвращения на поле! 2022 год был не самым простым, но он подготовил меня ко всем новым вызовам, которые предложит мне 2023 год . С нетерпением жду встречи со всеми вами снова», — написал Алле в Twitter.

Прошлым летом 28-летний ивуариец перешел в «Боруссию» из «Аякса» за 35 миллионов евро. В июле у игрока была выявлена злокачественная опухоль яичка, и ему была сделана операция.

ФК Боруссия (Дортмунд)
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