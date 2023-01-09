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Сегодня, 17:44

Аллер рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер рассказал о том, как протекало его лечение от онкологического заболевания.

«Теперь все могут увидеть, что проделанная работа за последние шесть месяцев того стоила. На своем пути, например, в больнице, я встретил много людей, которые чувствовали себя лучше, чем я в тот момент. С этим иногда трудно было смириться, но нужно было просто продолжать поверить, что я смогут сделать то же, что и они, что мне станет лучше. Это помогло. Я много разговаривал со своими друзьями, у которых был такой же диагноз. У всех болезнь протекала по-разному, но мы всегда могли дать друг другу очень ценные советы. Жду ли я с нетерпением своей первой игры? Этот момент вертится у меня в голове с первого дня. Это то, ради чего я нахожусь в этом клубе», — приводит слова Аллера официальный аккаунт «Боруссии» в своих соцсетях.

3 января Аллер вернулся к тренировкам с немецкой командой.

Летом 2022 года Аллер перешел в дортмундскую «Боруссию» из «Аякса» за 35 миллионов евро. В июле у игрока была выявлена злокачественная опухоль яичка, и ему была сделана операция. 28-летний футболист прошел курс химиотерапии и перенес две операции.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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