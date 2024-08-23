Алонсо не считает «Байер» претендентом на чемпионство в новом сезоне бундеслиги

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо отреагировал на мнение экспертов о том, что клуб из Леверкузена является фаворитом на титул в новом сезоне бундеслиги.

«Для меня не имеет значения то, что говорят эксперты. Мы не фавориты. Фаворит по-прежнему «Бавария». Мы хотим играть хорошо и хорошо начать сезон. Наша задача — это хорошее настроение, хорошие идеи и хорошее мышление. Посмотрим, к чему это приведет. Наша цель — остаться в первой четверке. Это реалистично», — цитирует Алонсо Bayern&Germany.

В прошедшем сезоне «Байер» впервые в клубной истории стал чемпионом Германии, опередив ближайшего преследователя в лице «Штутгарта» на 17 очков в таблице. Команда Алонсо закончила первенство без единого поражения.

В 1-м туре бундеслиги сезона-2024/25 «Байер» сыграет против «Боруссии» из Менхенгладбаха. Матч пройдет 23 августа и начнется в 21.30 по московскому времени.