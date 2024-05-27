Алонсо — о победе «Байера» в финале Кубка Германии: «Мы празднуем. Пока я пью немецкое пиво»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, как отпразднует победу команды в финальном матче Кубка Германии против «Кайзерслаутерна» (1:0).

«Сейчас нам всем нужен отпуск, поэтому мы не думаем о новом сезоне, возможно, завтра. Но сначала мы празднуем. Пока я пью немецкое пиво», — приводит слова Алонсо Kicker.

Из-за удаления Коссуну на 44-й минуте весь второй тайм «Байер» играл в меньшинстве.

В сезоне 2023/24 «Байер» стал чемпионом Германии, не проиграв ни одного из 34 матчей бундеслиги.