Алонсо прокомментировал серию «Байера» из 50 матчей без поражений во всех турнирах

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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился эмоциями после серии своего клуба из 50 матчей без поражений во всех турнирах.
«Вручение трофея в Леверкузене будет чрезвычайно особым событием. Футболисты играли с колоссальной концентрацией весь сезон, и я очень горжусь ими», — приводит слова Алонсо официальный сайт бундеслиги.
12 мая команда Алонсо на выезде разгромила «Бохум» в матче 33-го тура бундеслиги — 5:0. В активе «Байера» стало 50 матчей без поражений подряд.
«Байер» стал третьей командой в истории европейского футбола, сумевшей достигнуть отметки в 50 матчей без поражений. Ранее этого добивались «Селтик» (52 матча с 1915 по 1917 годы) и бельгийский «Юнион» (60, 1933-1935).