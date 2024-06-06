Алонсо: «Поражение от «Аталанты» будет полезнее для моего развития как тренера, чем завоевание требла»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал то, что немецкому клубу не удалось завоевать требл в минувшем сезоне.

Леверкузенцы выиграли чемпионат и Кубок Германии, но уступили «Аталанте» (0:3) в финале Лиги Европы.

«Это футбол. Справляться с поражениями — часть нашей работы. Это не первое поражение для нашей команды, и не последнее. Но я практически уверен, что поражение от «Аталанты» сделает меня более сильным тренером, чем если бы мы взяли требл. Такие матчи не забываются, и вы можете использовать их опыт в будущем. На данный момент это больно. Очень болезненное поражение, но мне кажется, что оно будет полезнее для моего развития как тренера, чем завоевание требла», — приводит Goal слова Алонсо.

Алонсо возглавляет «Байер» с 2022 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством установила рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в XXI веке. До финала Лиги Европы «фармацевты» не проигрывали на протяжении 51 матча.