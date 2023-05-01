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Сегодня, 09:20

Арбитр обратился в полицию из-за угроз расправой после ошибки в матче «Бохум» — «Боруссия»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Арбитр Саша Штегеманн подал заявление в полицию из-за угроз расправой после его ошибки в матче «Бохум» — «Боруссия» (1:1) в 30-м туре бундеслиги, утверждает Der Tagesspiegel.

На 65-й минуте матча Штегеманн не назначил пенальти в ворота «Бохума» за фол Данило Соареса против Карима Адейеми. После игры Штегеманн признал, что совершил ошибку в этом эпизоде.

После этой встречи «Боруссия» упустила лидерство в бундеслиге, пропустив вперед себя «Баварию». Дортмундцы с 61 очком занимают второе место, отставая от мюнхенцев на 1 очко.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Бохум
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