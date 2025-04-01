«Арминия» и «Байер» сыграют в полуфинале Кубка Германии 1 апреля

«Арминия» и «Байер» сыграют в полуфинале Кубка Германии во вторник, 1 апреля. Матч пройдет на стадионе «Билефельдер Альм» в Билефельде (Германия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляции на российский каналах и платформах не планируется. Ключевые события и результат игры «Арминия» — «Байер» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Германия. Кубок. 1/2 финала.

01 апреля, 21:45. Schuco-Arena (Билефельд)

«Арминия» в четвертьфинале Кубка Германии обыграла «Вердер» (2:1), а «Байер» в дополнительное время выиграл у «Кельна» (3:2 д.в.).

Обладателем Кубка Германии-2023/24 стал «Байер». В финальном матче предыдущего розыгрыша «фармацевты» победили «Кайзерслаутерн» (1:0).