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1 апреля, 18:00

«Арминия» — «Байер»: онлайн-трансляция матча Кубка Германии

«Арминия» и «Байер» сыграют в полуфинале Кубка Германии 1 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Арминия» и «Байер» сыграют в полуфинале Кубка Германии во вторник, 1 апреля. Матч пройдет на стадионе «Билефельдер Альм» в Билефельде (Германия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляции на российский каналах и платформах не планируется. Ключевые события и результат игры «Арминия» — «Байер» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Германия. Кубок. 1/2 финала.
01 апреля, 21:45. Schuco-Arena (Билефельд)
Арминия
2:1
Байер

«Арминия» в четвертьфинале Кубка Германии обыграла «Вердер» (2:1), а «Байер» в дополнительное время выиграл у «Кельна» (3:2 д.в.).

Обладателем Кубка Германии-2023/24 стал «Байер». В финальном матче предыдущего розыгрыша «фармацевты» победили «Кайзерслаутерн» (1:0).

ФК Арминия
ФК Байер
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