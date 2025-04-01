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1 апреля, 10:18

«Арсенал» хочет подписать Зане

Камила Абдурахманова
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Правый вингер «Баварии» Лерой Зане хочет остаться в клубе, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Игрок готов согласиться на понижение зарплаты ради продления контракта, который завершается летом. Однако пока «Бавария» не сделала ему письменное предложение о продлении соглашения. Ожидается, что ситуация прояснится в течение 1-3 недель.

Тем временем «Арсенал» серьезно заинтересован в подписании Лероя летом в качестве свободного агента и уже провел переговоры на этот счет.

Зане выступает за «Баварию» с июля 2020 года после перехода из «Манчестер Сити» за 49 миллионов евро. В этом сезоне он забил 11 голов и отдал 4 голевые передачи в 36 матчах за клуб.

Источник: Skysports
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
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