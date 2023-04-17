«Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на полузащитника «Баварии» Гравенберха

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх находится в сфере интересов «Арсенала», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Санти Ауна.

По информации источника, 20-летний полузащитник в ближайшее время планирует принять решение о своем будущем. Он хочет получать большее количество игровой практики.

Гравенберх перешел в «Баварию» из «Аякса» летом прошлого года. Он провел 27 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.