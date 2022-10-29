«Атлетико» не стали продавать Фелекса в «Баварию» прошлым летом за 100 миллионов евро

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«Бавария» хотела купить нападающего «Атлетико» Жоау Феликса за 100 миллионов евро, но испанский клуб отказался. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, в «Баварии» хотели найти замену ушедшему в «Барселону» Роберту Левандовски. Немецкий клуб предлагал за нападающего 100 миллионов евро, однако мадридский клуб отказался продавать 22-летнего португальца, рассчитывая на него в нынешнем сезоне.
Феликс присоединился к «Атлетико» в июле 2019 году. В сезоне-2022/23 игрок провел за испанский клуб 14 матчей и отдал три результативные передачи.
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Основные источники исследования