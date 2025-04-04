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4 апреля, 17:45

«Аугсбург» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча бундеслиги

«Аугсбург» и «Бавария» сыграют в чемпионате Германии 4 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Аугсбург» и «Бавария» сыграют в 28-м туре чемпионата Германии в пятницу, 4 апреля. Матч на «ВВК Арене» в Аугсбурге (Германия) начнется в 21.30 по московскому времени.

Трансляция игры чемпионата Германии пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 21.25 мск, за 5 минут до стартового свистка. Также смотреть игру в Аугсбурге можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке.

Ключевые события и результат игры «Аугсбург» — «Бавария» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур.
04 апреля, 21:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
1:3
Бавария

После 27 туров бундеслиги «Аугсбург» набрал 39 очков и занимает перед уик-эндом восьмое место в турнирной таблице, в предыдущем матче команда сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1). «Бавария» с 65 очками идет первой в лиге, в прошлую субботу мюнхенцы обыграли «Санкт-Паули» (3:2).

ФК Аугсбург
ФК Бавария
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