«Аугсбург» и «Боруссия» (Дортмунд) сыграют в чемпионате Германии 31 октября

«Аугсбург» и дортмундская «Боруссия» сыграют в 9-м туре чемпионата Германии в пятницу, 31 октября. Матч на «ВВК Арена» в Аугсбурге (Германия) начнется в 22.30 по московскому времени.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 9-й тур.

31 октября, 22:30. WWK Arena (Аугсбург)

Ключевые события и результат игры «Аугсбург» — «Боруссия» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире смотреть игру бундеслиги можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Эфир начнется в 22.30 мск. Контент стримингового сервиса доступен по платной подписке.

«Аугсбург» после восьми туров чемпионата Германии занимает 15-е место в турнирной таблице с 7 очками. «Боруссия» с 17 очками идет четвертой в чемпионате.