31 октября, 19:30
«Аугсбург» и дортмундская «Боруссия» сыграют в 9-м туре чемпионата Германии в пятницу, 31 октября. Матч на «ВВК Арена» в Аугсбурге (Германия) начнется в 22.30 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Аугсбург» — «Боруссия» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
В прямом эфире смотреть игру бундеслиги можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Эфир начнется в 22.30 мск. Контент стримингового сервиса доступен по платной подписке.
«Аугсбург» после восьми туров чемпионата Германии занимает 15-е место в турнирной таблице с 7 очками. «Боруссия» с 17 очками идет четвертой в чемпионате.