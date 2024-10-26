«Боруссия» уступила «Аугсбургу» в матче бундеслиги

«Боруссия» на выезде проиграла «Аугсбургу» в матче 8-го тура чемпионата Германии — 1:2.

У хозяев дубль в этой встрече оформил Алексис Клод-Морис. Автором единственного гола гостей стал Доньелл Мален.

На 90+9-й минуте защитник клуба из Дортмунда Альмугера Кабар получил красную карточку.

«Боруссия» с 13 очками располагается на 7-м месте в турнирной таблице бундеслиги. «Аугсбург» набрал 10 баллов и поднялся на 11-ю строчку.

В другом матче дня «Штутгарт» победил «Хольштайн» со счетом 2:1. «Швабы» (12 очков) идут восьмыми в чемпионате Германии, «Хольштайн» (2) занимает 17-ю позицию.