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«Боруссия» уступила «Аугсбургу» в матче бундеслиги

Алина Савинова
26 октября. «Боруссия» уступила «Аугсбургу» в матче бундеслиги (1:2).
Фото Global Look Press
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«Боруссия» на выезде проиграла «Аугсбургу» в матче 8-го тура чемпионата Германии — 1:2.

У хозяев дубль в этой встрече оформил Алексис Клод-Морис. Автором единственного гола гостей стал Доньелл Мален.

На 90+9-й минуте защитник клуба из Дортмунда Альмугера Кабар получил красную карточку.

«Боруссия» с 13 очками располагается на 7-м месте в турнирной таблице бундеслиги. «Аугсбург» набрал 10 баллов и поднялся на 11-ю строчку.

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
26 окт, 16:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
2:1
Боруссия Д

В другом матче дня «Штутгарт» победил «Хольштайн» со счетом 2:1. «Швабы» (12 очков) идут восьмыми в чемпионате Германии, «Хольштайн» (2) занимает 17-ю позицию.

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
26 окт, 16:30. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
2:1
Хольштайн

ФК Аугсбург
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Штутгарт

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