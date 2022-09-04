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Германия

4 сентября, 18:25

«Герта» обыграла «Аугсбург» и одержала первую победу в бундеслиге под руководством Шварца

Алексей Еремин
Сандро Шварц.
Фото Global Look Press

«Герта» на выезде обыграла «Аугсбург» в матче 5-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0.

Первый гол в игре забил нападающий берлинского клуба Доди Лукебакио на 57-й минуте встрчи. На 90-й минуте форвард Марко Рихтер увеличил преимущество команды гостей.

«Герта» под руководством бывшего главного тренера московского «Динамо» Сандро Шварца одержала первую победу в бундеслиге. Берлинский клуб занимает после пяти туров 13-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка. «Аугсбург» идет на 16-й строчке с тремя очками.

Германия. Бундеслига 1. 5-й тур
04 сент, 16:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
0:2
Герта
Футбол
ФК Аугсбург
ФК Герта
Сандро Шварц
0
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