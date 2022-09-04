«Герта» обыграла «Аугсбург» и одержала первую победу в бундеслиге под руководством Шварца

«Герта» на выезде обыграла «Аугсбург» в матче 5-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0.

Первый гол в игре забил нападающий берлинского клуба Доди Лукебакио на 57-й минуте встрчи. На 90-й минуте форвард Марко Рихтер увеличил преимущество команды гостей.

«Герта» под руководством бывшего главного тренера московского «Динамо» Сандро Шварца одержала первую победу в бундеслиге. Берлинский клуб занимает после пяти туров 13-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка. «Аугсбург» идет на 16-й строчке с тремя очками.