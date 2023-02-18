«Аугсбург» выиграл у «Хоффенхайма»

«Аугсбург» обыграл «Хоффенхайм» в матче 21-го тура чемпионата Германии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «ВВК Арена» в Аугсбурге.

Полузащитник хозяев Арне Энгельс уже на 8-й минуте забил гол, но его отменили из-за игры рукой. Затем в начале второго тайма ВАР был отменен из-за фола уже гол Эрмедина Демировича. На 88-й минуте «Аугсбургу» все же удалось забить без нарушения правил. Победный гол на счету Фредрика Йенсена.

«Аугсбург» набрал 24 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Хоффенхайм» идет на 14-й строчке — 19 очков.