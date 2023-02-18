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Германия

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«Аугсбург» выиграл у «Хоффенхайма»

Евгений Козинов
Корреспондент
17 февраля. «Аугсбург» — «Хоффенхайм» — 1:0.
Фото Global Look Press
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«Аугсбург» обыграл «Хоффенхайм» в матче 21-го тура чемпионата Германии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «ВВК Арена» в Аугсбурге.

Полузащитник хозяев Арне Энгельс уже на 8-й минуте забил гол, но его отменили из-за игры рукой. Затем в начале второго тайма ВАР был отменен из-за фола уже гол Эрмедина Демировича. На 88-й минуте «Аугсбургу» все же удалось забить без нарушения правил. Победный гол на счету Фредрика Йенсена.

«Аугсбург» набрал 24 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Хоффенхайм» идет на 14-й строчке — 19 очков.

Германия. Бундеслига 1. 21-й тур
17 февр, 22:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
1:0
Хоффенхайм

Футбол
ФК Аугсбург
ФК Хоффенхайм
0
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