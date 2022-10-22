«Лейпциг» ушел от поражения в матче с «Аугсбургом» благодаря двум голам на последних минутах матча

«Лейпциг» сыграл вничью с «Аугсбургом» на выезде в матче 11-го тура чемпионата Германии — 3:3.

Хозяева вели со счетом 3:0 после 65 минут матча: отличились Мергим Бериша, Эрмедин Демирович и Рубен Варгас.

На 65-й минуте красную карточку получил защитник «Аугсбурга» Ягу Амарал. На 72-й минуте форвард «Лейпцига» отыграл один мяч, а затем гости сравняли счет благодаря голам Кристофера Нкунку и Уго Новоа на 89-й и 90-й минутах.

«Лейпциг» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 16 очками в 11 матчах. «Аугсбург» идет на 12-й строчке с 14 очками в 11 играх.