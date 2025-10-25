«Лейпциг» забил «Аугсбургу» шесть безответных голов в Бундеслиге

25 октября, 18:30
«Лейпциг» на выезде обыграл «Аугсбург» в матче 8-го тура Бундеслиги — 6:0.
У гостей по голу на счету Яна Диоманде, Ромуло, Антонио Нусы, Кристофа Баумгартнера, Ассана Уэдраого, Кастелло Лукебы.
«Лейпциг» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Аугсбург» с 7 очками — на 15-й строчке.
В параллельном матче «Айнтрахт» дома обыграл «Санкт-Паули» — 2:0. У хозяев дубль на счету Джонатана Буркардта.
В других матчах «Вольфсбург» в гостях обыграл «Гамбург» со счетом 1:0, а «Хоффенхайм» на своем поле победил «Хайденхайм» — 3:1.