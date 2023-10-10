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Германия

Сегодня, 06:32

«Аугсбург» уволил Масена с поста главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Аугсбург» уволил Энрико Масена с поста главного тренера команды. Временно исполняющим обязанности был назначен Тобиас Штробль, возглавляющего команду U23.

«После обстоятельных бесед и анализа текущей спортивной ситуации «Аугсбург» принял решение о немедленном освобождении от обязанностей главного тренера Энрико Масена. Спортивный директор Маринко Юрендич и управляющий директор Михаэль Штрель лично проинформировали 39-летнего специалиста об этом», — говорится в заявлении клуба.

39-летний Масен возглавлял «Аугсбург» с лета 2022 года. Под его руководством команда заняла 15-е место в прошлом сезоне чемпионата Германии.

В сезоне-2023/24 команда набрала 5 очков в 7 матчах и занимает 15-ю строчку в бундеслиге.

«Я, естественно, разочарован этим решением, поскольку убежден, что вместе нам удалось бы переломить ситуацию, — сказал Масен. — Я благодарен руководству клуба за предоставленную мне возможность работать тренером в бундеслиге. Я желаю всего наилучшего в будущем и надеюсь, что фундамент, который мы заложили вместе, приведет к успеху».

ФК Аугсбург
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