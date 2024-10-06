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Сегодня, 20:27

«Бавария» упустила победу над «Айнтрахтом» в матче бундеслиги

«Бавария» сыграла в результативную ничью с «Айнтрахтом».
Фото Global Look Press
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«Бавария» сыграла вничью с «Айнтрахтом» в 6-м туре чемпионата Германии — 3:3.

В составе «орлов» голы забили Омар Мармуш (дубль) и Уго Экитике. У «Баварии» отличились Ким Мин Чжэ, Дайо Упамекано и Майкл Олисе.

«Бавария» набрала 14 очков и поднялась на первое место в таблице бундеслиги. «Айнтрахт» занимает третью строчку с 13 баллами.

В следующем матче мюнхенцы примут вице-чемпионов минувшего сезона «Штутгарт», а «Айнтрахт» встретится на выезде с «Байером». Оба противостояния пройдут 19 октября.

Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
06 окт, 18:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
3:3
Бавария
Футбол
ФК Бавария

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