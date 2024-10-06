«Бавария» упустила победу над «Айнтрахтом» в матче бундеслиги

«Бавария» сыграла вничью с «Айнтрахтом» в 6-м туре чемпионата Германии — 3:3.

В составе «орлов» голы забили Омар Мармуш (дубль) и Уго Экитике. У «Баварии» отличились Ким Мин Чжэ, Дайо Упамекано и Майкл Олисе.

«Бавария» набрала 14 очков и поднялась на первое место в таблице бундеслиги. «Айнтрахт» занимает третью строчку с 13 баллами.

В следующем матче мюнхенцы примут вице-чемпионов минувшего сезона «Штутгарт», а «Айнтрахт» встретится на выезде с «Байером». Оба противостояния пройдут 19 октября.