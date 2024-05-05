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Германия

Сегодня, 20:23

«Байер» на выезде разгромил «Айнтрахт» и продлил беспроигрышную серию до 48 матчей

Игроки «Байера» празднуют гол в ворота «Айнтрахта».
Фото Global Look Press
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«Байер» одержал победу над «Айнтрахтом» в выездном матче 32-го тура чемпионата Германии — 5:1.

У леверкузенцев голы забили Гранит Джака, Патрик Шик, Эсекиэль Паласиос, Джереми Фримпонг и Виктор Бонифас. Соперник ответил забитым мячом Уго Экитике.

«Байер», досрочно ставший обладателем трофея немецкой бундеслиги, имеет в своем активе 84 набранных очка. «Айнтрахт» располагается на шестом месте (45).

12 мая «Байер» сыграет на выезде против «Бохума», а «Айнтрахт» днем ранее в гостях встретится с менхенгладбахской «Боруссией».

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
05 мая, 18:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт
1:5
Байер

 

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Байер
Бундеслига
2
0
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