«Байер» на выезде разгромил «Айнтрахт» и продлил беспроигрышную серию до 48 матчей

Сегодня, 20:23
«Байер» одержал победу над «Айнтрахтом» в выездном матче 32-го тура чемпионата Германии — 5:1.
У леверкузенцев голы забили Гранит Джака, Патрик Шик, Эсекиэль Паласиос, Джереми Фримпонг и Виктор Бонифас. Соперник ответил забитым мячом Уго Экитике.
«Байер», досрочно ставший обладателем трофея немецкой бундеслиги, имеет в своем активе 84 набранных очка. «Айнтрахт» располагается на шестом месте (45).
12 мая «Байер» сыграет на выезде против «Бохума», а «Айнтрахт» днем ранее в гостях встретится с менхенгладбахской «Боруссией».