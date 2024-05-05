«Байер» на выезде разгромил «Айнтрахт» и продлил беспроигрышную серию до 48 матчей

«Байер» одержал победу над «Айнтрахтом» в выездном матче 32-го тура чемпионата Германии — 5:1. У леверкузенцев голы забили Гранит Джака, Патрик Шик, Эсекиэль Паласиос, Джереми Фримпонг и Виктор Бонифас. Соперник ответил забитым мячом Уго Экитике. «Байер», досрочно ставший обладателем трофея немецкой бундеслиги, имеет в своем активе 84 набранных очка. «Айнтрахт» располагается на шестом месте (45). 12 мая «Байер» сыграет на выезде против «Бохума», а «Айнтрахт» днем ранее в гостях встретится с менхенгладбахской «Боруссией».