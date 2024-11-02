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Сегодня, 19:23

«Айнтрахт» разгромил «Бохум» в матче с девятью голами

Алина Савинова
Ансгар Кнауфф и Омар Мармуш.
Фото AFP
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«Айнтрахт» одержал крупную победу над «Бохумом» в домашнем матче 9-го тура бундеслиги — 7:2.

У хозяев дублем отметился Юго Экитике и еще по голу забили Омар Мармуш, Ансгар Кнауфф, Натаниэль Браун, Махмуд Дахуд и Джан Узун. У гостей в этой игре отличились Дани де Вит и Филипп Хофманн.

«Айнтрахт» провел четвертый матч без поражений во всех турнирах. В этом сезоне команда проиграла только две встречи в чемпионате Германии и с 17 очками вышла на третье место в турнирной таблице. У «Бохума» один балл и последняя позиция.

Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
02 нояб, 17:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
7:2
Бохум

В параллельном матче дня «Санкт-Паули» со счетом 2:0 обыграл «Хоффенхайм».

Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
02 нояб, 17:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
0:2
Санкт-Паули

Футбол
ФК Бохум

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