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Германия

Сегодня, 21:26

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Айнтрахт» и поднялась на третье место в бундеслиге

Руслан Минаев
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«Боруссия» Дортмунд в гостях обыграла «Айнтрахт» в матче 12-го тура чемпионата Германии — 2:1.

В составе дортмундцев забивали Юлиан Брандт и Джуд Беллингем. У хозяев отметился Даичи Камада.

«Боруссия» поднялась на третье место бундеслиги с 22 очками. «Айнтрахт» опустился на 5-ю строчку с 20 очками.

Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
29 окт, 19:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:2
Боруссия Д

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Футбол
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ФК Боруссия (Дортмунд)
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