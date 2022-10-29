«Боруссия» Дортмунд обыграла «Айнтрахт» и поднялась на третье место в бундеслиге

«Боруссия» Дортмунд в гостях обыграла «Айнтрахт» в матче 12-го тура чемпионата Германии — 2:1.

В составе дортмундцев забивали Юлиан Брандт и Джуд Беллингем. У хозяев отметился Даичи Камада.

«Боруссия» поднялась на третье место бундеслиги с 22 очками. «Айнтрахт» опустился на 5-ю строчку с 20 очками.