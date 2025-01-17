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17 января, 21:00

«Айнтрахт» — «Боруссия»: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Германии

«Айнтрахт» и «Боруссия» Дортмунд встретятся в чемпионате Германии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Айнтрахт» примет дортмундскую «Боруссию» в матче 18-го тура немецкой бундеслиги в пятницу, 17 января. Игра пройдет на «Дойче Банк Арене» во Франкфурте и начнется в 22.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Основные события игры «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
17 янв, 22:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
2:0
Боруссия Д

«Айнтрахт» занимает третье место в чемпионате Германии, набрав 33 очка в 17 турах. «Боруссия» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы с 25 очками. Встреча команд в первом круге завершилась победой дортмундцев со счетом 2:0.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Боруссия (Дортмунд)
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