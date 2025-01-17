«Айнтрахт» примет дортмундскую «Боруссию» в матче 18-го тура немецкой бундеслиги в пятницу, 17 января. Игра пройдет на «Дойче Банк Арене» во Франкфурте и начнется в 22.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Основные события игры «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

«Айнтрахт» занимает третье место в чемпионате Германии, набрав 33 очка в 17 турах. «Боруссия» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы с 25 очками. Встреча команд в первом круге завершилась победой дортмундцев со счетом 2:0.