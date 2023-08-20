Гол Коло-Муани принес «Айнтрахту» победу над «Дармштадтом»

«Айнтрахт» на своем поле обыграл «Дармштадт» в матче первого тура бундеслиги — 1:0.

Единственный гол на 40-й минуте забил форвард хозяев Рандаль Коло-Муани.

Во втором туре бундеслиги «Айнтрахт» отправится в гости к «Майнцу». Игра пройдет 27 августа. «Дармштадт» днем ранее дома сыграет с «Унионом».