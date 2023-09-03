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Германия

Сегодня, 18:27

«Айнтрахт» и «Кельн» сыграли вничью в бундеслиге

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Кельном» в матче 3-го тура чемпионата Германии — 1:1.

Счет в игре на 43-й минуте открыл полузащитник гостей Флориан Кайнц. На 87-й минуте защитник хозяев Нильс Нкунку сравнял счет на табло.

«Айнтрахт» с 5 очками занимает девятое место в турнирной таблице бундеслиги. «Кельн» расположился на 14-й строчке (1 балл).

Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
03 сент, 16:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:1
Кельн

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Кельн
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Байер 3 3 0 0 11-3 9
3
 Штутгарт 3 2 0 1 11-5 6
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 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
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 Фрайбург 3 2 0 1 3-6 6
6
 Унион Б 2 2 0 0 8-2 6
7
 Вольфсбург 3 2 0 1 5-4 6
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 Айнтрахт Ф 3 1 2 0 3-2 5
9
 Боруссия Д 3 1 2 0 4-3 5
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 РБ Лейпциг 2 1 0 1 7-4 3
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 Вердер 3 1 0 2 4-5 3
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13
 Аугсбург 3 0 2 1 7-9 2
14
 Боруссия М 3 0 1 2 5-9 1
15
 Хайденхайм 3 0 1 2 4-7 1
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 Майнц 3 0 1 2 2-9 1
17
 Кельн 3 0 1 2 2-4 1
18
 Дармштадт 3 0 0 3 2-10 0
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1.09 21:30
Боруссия Д – Хайденхайм
 2 : 2
2.09 16:30
Аугсбург – Бохум
 2 : 2
2.09 16:30
Байер – Дармштадт
 5 : 1
2.09 16:30
Хоффенхайм – Вольфсбург
 3 : 1
2.09 16:30
Штутгарт – Фрайбург
 5 : 0
2.09 16:30
Вердер – Майнц
 4 : 0
2.09 19:30
Боруссия М – Бавария
 1 : 2
3.09 16:30
Айнтрахт Ф – Кельн
 1 : 1
3.09 18:30
Унион Б – РБ Лейпциг
 - : -
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