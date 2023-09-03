«Айнтрахт» и «Кельн» сыграли вничью в бундеслиге

«Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Кельном» в матче 3-го тура чемпионата Германии — 1:1.

Счет в игре на 43-й минуте открыл полузащитник гостей Флориан Кайнц. На 87-й минуте защитник хозяев Нильс Нкунку сравнял счет на табло.

«Айнтрахт» с 5 очками занимает девятое место в турнирной таблице бундеслиги. «Кельн» расположился на 14-й строчке (1 балл).