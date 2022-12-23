«Айнтрахт» готов продать нападающего Борре за 10 миллионов евро

Нападающий «Айнтрахта» Рафаэль Сантос Борре получил возможность покинуть немецкий клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает Bild.

Колумбийский игрок сможет перейти в другую команду только в случае выгодного для «Айнтрахта» предложения, включая установленную руководством клуба трансферную стоимость спортсмена — не менее 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Борре провел 23 матча за команду из Франкфурта во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Действующее соглашение 27-летнего игрока с «Айнтрахтом» рассчитано до июня 2025 года.