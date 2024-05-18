«Лейпциг» упустил победу в матче с «Айнтрахтом»

«Айнтрахт» на своем поле сыграл вничью с «Лейпцигом» в матче 34-го тура бундеслиги — 2:2.

Счет до 60-й минуты был 2:0 в пользу гостей — за «красных быков» голы забили Хави Симонс (с пенальти) и Беньямин Шешко. У хозяев во втором тайме отличились Уго Экитике и Омар Мармош, реализовавший пенальти.

«Лейпциг» с 65 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии. У «Айнтрахта» 47 баллов и шестая позиция.

В другом матче дня «Хайденхайм» разгромил «Кельн» (4:1), «Унион Берлин» обыграл «Фрайбург» (2:1), а «Вольфсбург» уступил «Майнцу» (1:3).