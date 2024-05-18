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Сегодня, 18:35

«Лейпциг» упустил победу в матче с «Айнтрахтом»

Алина Савинова
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«Айнтрахт» на своем поле сыграл вничью с «Лейпцигом» в матче 34-го тура бундеслиги — 2:2.

Счет до 60-й минуты был 2:0 в пользу гостей — за «красных быков» голы забили Хави Симонс (с пенальти) и Беньямин Шешко. У хозяев во втором тайме отличились Уго Экитике и Омар Мармош, реализовавший пенальти.

«Лейпциг» с 65 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии. У «Айнтрахта» 47 баллов и шестая позиция.

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
18 мая, 16:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
2:2
РБ Лейпциг

В другом матче дня «Хайденхайм» разгромил «Кельн» (4:1), «Унион Берлин» обыграл «Фрайбург» (2:1), а «Вольфсбург» уступил «Майнцу» (1:3).

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
18 мая, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
4:1
Кельн
Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
18 мая, 16:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
2:1
Фрайбург
Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
18 мая, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
1:3
Майнц

Футбол
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