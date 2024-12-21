«Майнц» победил «Айнтрахт», забив 2 гола в меньшинстве

«Майнц» обыграл «Айнтрахт» в гостевом матче 15-го тура бундеслиги — 3:1.

«Карнавальные» забили 2 мяча, играя в меньшинстве после удаления полузащитника Надима Амири на 21-й минуте. Счет в матче открыл автогол вратаря «Айнтрахта» Кауа Сантоса, а в чужие ворота за команду из Франкфурта-на-Майне забил Расмус Кристенсен.+

В других встречах игрового дня «Штутгарт» уступил «Санкт-Паули» (0:1), «Хольштайн» разгромил «Аугсбург» (5:1), менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Хоофенхайм» (2:1), а «Вердер» — «Унион» (4:1).