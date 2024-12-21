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Сегодня, 19:40

«Майнц» победил «Айнтрахт», забив 2 гола в меньшинстве

Артем Бухаев
Корреспондент
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«Майнц» обыграл «Айнтрахт» в гостевом матче 15-го тура бундеслиги — 3:1.

«Карнавальные» забили 2 мяча, играя в меньшинстве после удаления полузащитника Надима Амири на 21-й минуте. Счет в матче открыл автогол вратаря «Айнтрахта» Кауа Сантоса, а в чужие ворота за команду из Франкфурта-на-Майне забил Расмус Кристенсен.+

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
21 дек, 17:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:3
Майнц

В других встречах игрового дня «Штутгарт» уступил «Санкт-Паули» (0:1), «Хольштайн» разгромил «Аугсбург» (5:1), менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Хоофенхайм» (2:1), а «Вердер» — «Унион» (4:1).

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
21 дек, 17:30. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
0:1
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
21 дек, 17:30. Holstein-Stadion (Киль)
Хольштайн
5:1
Аугсбург
Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
21 дек, 17:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
1:2
Боруссия М
Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
21 дек, 17:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
4:1
Унион Б
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Майнц
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