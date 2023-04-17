«Айнтрахт» может назначить тренера «Зальцбурга» Яйссле в случае ухода Гласнера

Сегодня, 20:56
«Айнтрахт» провел переговоры с главным тренером «Зальцбурга» Маттиасом Яйссле, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По информации источника, основным вариантом «Айнтрахта» остается продолжение сотрудничества с Оливером Гласнером, но специалист все еще не принял предложение о продлении контракта. Ранее сообщалось, что австрийский специалист может возглавить «Тоттенхэм».
Яйссле работает в «Зальцбурге» с лета 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Австрии в прошлом сезоне.