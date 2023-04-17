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Сегодня, 20:56

«Айнтрахт» может назначить тренера «Зальцбурга» Яйссле в случае ухода Гласнера

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Айнтрахт» провел переговоры с главным тренером «Зальцбурга» Маттиасом Яйссле, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, основным вариантом «Айнтрахта» остается продолжение сотрудничества с Оливером Гласнером, но специалист все еще не принял предложение о продлении контракта. Ранее сообщалось, что австрийский специалист может возглавить «Тоттенхэм».

Яйссле работает в «Зальцбурге» с лета 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Австрии в прошлом сезоне.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Ред Булл Зальцбург
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