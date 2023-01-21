«Айнтрахт» разгромил «Шальке», «Вольфсбург» обыграл «Фрайбург» со счетом 6:0

«Айнтрахт» разгромил «Шальке» в матче 16-го тура чемпионата Германии со счетом 3:0.

Голами в составе команды из Франкфурта-на-Майне отметились Йеспер Линдстрем, Рафаэль Борре и Аурелиу Бута.

«Айнтрахт» занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги (30 очков), «Шальке» — 18-й (9 очков).

В другом матче «Вольфсбург» обыграл «Фрайбург» со счетом 6:0. Голы забили Патрик Виммер, Йонас Винн (дубль), Янник Герхардт, Ридле Баку и Лука Вальдшмидт с пенальти.

«Вольфсбург» находится на шестой строчке в чемпионате Германии с 26 очками, «Фрайбург» на четвертой (30).

В еще одной игре 16-го тура «Бохум» победил «Герту» со счетом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Филипп Хофманн, оформивший дубль, и Кевин Шлоттербек. За проигравшую команды забил Суат Сердар.

«Бохум» идет на 14-м месте в бундеслиге (16 очков), «Герта» находится на 17-й строчке (14).