«Унион» проиграл «Айнтрахту», но остался на первом месте в бундеслиге

1 октября, 18:23
«Унион» в гостях проиграл «Айнтрахту» в матче 8-го тура чемпионата Германии со счетом 0:2.
Команда из Берлина, несмотря на эту неудачу, осталась на первом месте, имея в активе 17 очков.
Столько же очков теперь имеет «Фрайбург», который обыграл «Майнц» и поднялся на вторую строчку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования