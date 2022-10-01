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Германия

1 октября, 18:23

«Унион» проиграл «Айнтрахту», но остался на первом месте в бундеслиге

Иван Шитик
Корреспондент

«Унион» в гостях проиграл «Айнтрахту» в матче 8-го тура чемпионата Германии со счетом 0:2.

Команда из Берлина, несмотря на эту неудачу, осталась на первом месте, имея в активе 17 очков.

Столько же очков теперь имеет «Фрайбург», который обыграл «Майнц» и поднялся на вторую строчку.

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
01 окт, 16:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
2:0
Унион Б
Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
01 окт, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
2:1
Майнц
Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
01 окт, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
3:2
Штутгарт

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⚽ Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
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Зенит
Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Унион Берлин
ФК Фрайбург
2
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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