«Унион» проиграл «Айнтрахту», но остался на первом месте в бундеслиге

«Унион» в гостях проиграл «Айнтрахту» в матче 8-го тура чемпионата Германии со счетом 0:2.

Команда из Берлина, несмотря на эту неудачу, осталась на первом месте, имея в активе 17 очков.

Столько же очков теперь имеет «Фрайбург», который обыграл «Майнц» и поднялся на вторую строчку.