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Сегодня, 22:57

Азмун получил мышечную травму на сборах «Байера»

Виталий Косик
Корреспондент
Сердар Азмун.
Фото ФК «Зенит»
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Иранский нападающий «Байера» Сердар Азмун получил мышечную травму, сообщает пресс-служба немецкой команды.

Сообщается, что форвард получил повреждение 24 июля во время сборов команды в Австрии.

25 июля Азмун покинет тренировочный лагерь и вернется в Леверкузен, где начнет реабилитацию на клубной базе.

28-летний нападающий в январе 2022 года перешел из «Зенита» в «Байер». Он выступал за питерский клуб с 2019 года.

В сезоне-2022/23 иранец провел 33 матча за «Байер», в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Сердар Азмун
Футбол
ФК Байер
ФК Зенит
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