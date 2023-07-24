Азмун получил мышечную травму на сборах «Байера»

Иранский нападающий «Байера» Сердар Азмун получил мышечную травму, сообщает пресс-служба немецкой команды.

Сообщается, что форвард получил повреждение 24 июля во время сборов команды в Австрии.

25 июля Азмун покинет тренировочный лагерь и вернется в Леверкузен, где начнет реабилитацию на клубной базе.

28-летний нападающий в январе 2022 года перешел из «Зенита» в «Байер». Он выступал за питерский клуб с 2019 года.

В сезоне-2022/23 иранец провел 33 матча за «Байер», в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.