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Германия

Сегодня, 13:57

Азмун рассказал о своем сорвавшемся переходе в «Марсель»

Иван Торопцев
Корреспондент
Сердар Азмун.
Фото Global Look Press
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Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун, выступающий за «Байер», рассказал, как сорвался его переход в «Марсель» в зимнее трансферное окно.

«Мой трансфер был утвержден практически на 100 процентов. Все сорвалось в последний момент. Я даже успел выбрать игровой номер в «Марселе», но в итоге остался в Леверкузене», — приводит официальный сайт Федерации футбола Ирана слова Азмуна.

Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард принял участие в 14 матчах немецкой команды и сделал 3 результативных передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает 28-летнего иранца в 12 миллионов евро.

Сердар Азмун
Футбол
ФК Байер
ФК Марсель
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