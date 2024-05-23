Балахнин назвал открытие сезона на тренерском посту

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин назвал открытие сезона-2023/24 в тренерском цехе.

«Безусловно, Хаби Алонсо можно назвать открытием сезона. Но знаете, как бывает, он показал себя, а все познается в сравнении. Если будет стабильно продолжаться второй сезон, третий, тогда можно сказать уже, что он профессионал, и более громкие слова подбирать. Пока что он открытие этого сезона», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

«Байер» под руководством Хаби Алонсо впервые в истории стал чемпионом Германии. При этом команда установила европейский рекорд по количеству матчей без поражений — 51.

22 мая клуб из Леверкузена в финале Лиги Европы потерпел поражение от «Аталанты» со счетом 0:3, тем самым прервав свою беспроигрышную серию во всех турнирах.