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Сегодня, 20:00

Баллак считает, что игроки «Байера» сейчас в хорошей форме

Виктория Кравченко
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Экс-игрок сборной Германии Михаэль Баллак поделился мнением о победе «Байера» над «Баварией» (2:1) в матче чемпионата Германии.

«Вы видите, что ребята в хорошей физической форме, что они могут поддерживать высочайший темп, играя каждые три дня, что говорит о правильной тренировочной нагрузке и контроле. Если учесть сложный календарь, мы вправе говорить о высочайшем уровне подготовки леверкузенской команды и, конечно же, о высокой квалификации ее тренера», — цитирует Баллака DAZN.

«Бавария» идет на втором месте в турнирной таблице бундеслиги, набрав 52 очка. «Байер» (37) идет на 8-й строчке.

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