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Сегодня, 09:55

«Барселона» хочет перехватить Альфонсо Дэвиса у «Реала»

Алина Савинова
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«Барселона» намерена предпринять все необходимые меры, чтобы подписать защитника Альфонсо Дэвиса в 2025 году, сообщает журналист Фернандо Поло в своих соцсетях.

По информации источника, мадридский клуб продолжает лидировать в борьбе за 23-летнего футболиста, у которого следующим летом истечет контракт с «Баварией». Однако стороны еще не пришли к соглашению.

Помимо «Барселоны» и «Реала», в канадском игроке также заинтересованы клубы АПЛ.

Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал

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