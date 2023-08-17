Баумгарт: «За 100 миллионов евро я бы подписал не Кейна, а Бонифасе»

Главный тренер «Кельна» Штеффен Баумгарт прокомментировал переход нападающего Харри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию».

«Кейн — игрок, которого мы не можем себе позволить. Даже если бы у нас были деньги, мы бы о нем не подумали. О Викторе Бонифасе — да», — цитирует Bild Баумгарта.

Мюнхенский клуб заплатил 100 миллионов евро за 30-летнего англичанина. Также 20 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.