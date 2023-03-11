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Германия

Сегодня, 19:27

«Бавария» крупно обыграла «Аугсбург»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Бавария» дома обыграла «Аугсбург» в матче 24-го тура бундеслиги — 5:3.

В составе мюнхенской команды дублем отметился Бенжамин Павар, а также по голу забили Жоау Канселу, Лерой Сане и Альфонсо Дэвис.

За «Аугсбург» дублем отличился Мергим Бериша и один гол забил Ирвин Кардона.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу бундеслиги, набрав 52 очка за 24 матча.

«Аугсбург» занимает 13-е место с 27 очками за 24 игры.

Германия. Бундеслига 1. 24-й тур
11 мар, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
5:3
Аугсбург

В другом матче «Герта» сыграла вничью с «Майнцом» — 1:1. В составе «Герты» отличился Йессик Нганкам, за «Майнц» забил Людовик Ажорк.

Германия. Бундеслига 1. 24-й тур
11 мар, 17:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
1:1
Майнц

Футбол
ФК Аугсбург
ФК Бавария
ФК Герта
ФК Майнц
Бундеслига
2
0
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