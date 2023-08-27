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Сегодня, 17:00

«Бавария» — «Аугсбург»: прямая трансляция матча бундеслиги

Прямая трансляция матча чемпионата Германии «Бавария — «Аугсбург»» начнется в 18:30 мск
Футболист Лерой Сане.
Лерой Сане.
Фото AFP
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27 августа, в воскресенье, «Бавария» примет «Аугсбург» в матче второго тура чемпионата Германии по футболу. Встреча состоится на «Альянц Арене», начало — в 18:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн трансляцию игры с формальными событиями встречи. Видеотрансляция матча «Бавария» — «Аугсбург» будет показана на телеканале «Матч «ТВ», а также на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 18:30 по московскому времени.

«Бавария» в первом туре чемпионата Германии обыграла «Вердер» на выезде со счетом 4:0. «Аугсбург» на своем поле сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией». Встреча завершилась со счетом 4:4.

В последний раз команды играли между собой 11 марта в 24-м туре бундеслиги. «Бавария» в Мюнхене обыграла «Аугсбург» со счетом 5:3.

Футбол
ФК Аугсбург
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Унион Б 2 2 0 0 8-2 6
2
 Байер 2 2 0 0 6-2 6
3
 Вольфсбург 2 2 0 0 4-1 6
4
 Фрайбург 2 2 0 0 3-1 6
5
 Айнтрахт Ф 2 1 1 0 2-1 4
6
 Боруссия Д 2 1 1 0 2-1 4
7
 РБ Лейпциг 2 1 0 1 7-4 3
8
 Бавария 1 1 0 0 4-0 3
9
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-4 3
10
 Штутгарт 2 1 0 1 6-5 3
11
 Боруссия М 2 0 1 1 4-7 1
12
 Аугсбург 1 0 1 0 4-4 1
13
 Майнц 2 0 1 1 2-5 1
14
 Бохум 2 0 1 1 1-6 1
15
 Дармштадт 2 0 0 2 1-5 0
16
 Вердер 2 0 0 2 0-5 0
17
 Хайденхайм 2 0 0 2 2-5 0
18
 Кельн 2 0 0 2 1-3 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.08 21:30
РБ Лейпциг – Штутгарт
 5 : 1
26.08 16:30
Бохум – Боруссия Д
 1 : 1
26.08 16:30
Дармштадт – Унион Б
 1 : 4
26.08 16:30
Кельн – Вольфсбург
 1 : 2
26.08 16:30
Фрайбург – Вердер
 1 : 0
26.08 16:30
Хайденхайм – Хоффенхайм
 2 : 3
26.08 19:30
Боруссия М – Байер
 0 : 3
27.08 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 1 : 1
27.08 18:30
Бавария – Аугсбург
 - : -
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