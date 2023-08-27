Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Аугсбург»

Сегодня, 20:24
«Бавария» на домашнем поле победила «Аугсбург» в матче 2-го тура чемпионата Германии-2023/24 — 3:1.
Счет в игре открыл защитник гостей Феликс Удуохай, который на 34-й минуте забил в сови ворота. Затем дубль оформил нападающий хозяев Харри Кейн (40-я и 69-я). На 86-й минуте форвард «Аугсбурга» Дион Беле отыграл один мяч.
«Бавария» набрала 6 очков в двух турах и лидирует в бундеслиге. «Аугсбург» находится на 12-й позиции (1 балл).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|7-1
|6
|
2
|Унион Б
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
3
|Байер
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
4
|Фрайбург
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
5
|Вольфсбург
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
6
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|РБ Лейпциг
|2
|1
|0
|1
|7-4
|3
|
9
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
10
|Штутгарт
|2
|1
|0
|1
|6-5
|3
|
11
|Боруссия М
|2
|0
|1
|1
|4-7
|1
|
12
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|5-7
|1
|
13
|Майнц
|2
|0
|1
|1
|2-5
|1
|
14
|Бохум
|2
|0
|1
|1
|1-6
|1
|
15
|Хайденхайм
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
16
|Вердер
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
17
|Кельн
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
18
|Дармштадт
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|25.08
|21:30
|
РБ Лейпциг – Штутгарт
|5 : 1
|26.08
|16:30
|
Бохум – Боруссия Д
|1 : 1
|26.08
|16:30
|
Дармштадт – Унион Б
|1 : 4
|26.08
|16:30
|
Кельн – Вольфсбург
|1 : 2
|26.08
|16:30
|
Фрайбург – Вердер
|1 : 0
|26.08
|16:30
|
Хайденхайм – Хоффенхайм
|2 : 3
|26.08
|19:30
|
Боруссия М – Байер
|0 : 3
|27.08
|16:30
|
Майнц – Айнтрахт Ф
|1 : 1
|27.08
|18:30
|
Бавария – Аугсбург
|3 : 1