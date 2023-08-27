Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Аугсбург»

«Бавария» на домашнем поле победила «Аугсбург» в матче 2-го тура чемпионата Германии-2023/24 — 3:1.

Счет в игре открыл защитник гостей Феликс Удуохай, который на 34-й минуте забил в сови ворота. Затем дубль оформил нападающий хозяев Харри Кейн (40-я и 69-я). На 86-й минуте форвард «Аугсбурга» Дион Беле отыграл один мяч.

«Бавария» набрала 6 очков в двух турах и лидирует в бундеслиге. «Аугсбург» находится на 12-й позиции (1 балл).