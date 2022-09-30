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30 сентября, 23:19

«Бавария» разгромила «Байер», Азмун вышел на поле во втором тайме

«Бавария» разгромила «Байер», прервав четырехматчевую серию без побед в бундеслиге
Футболисты «Баварии» поздравляют Томаса Мюллера с голом в ворота «Байера».
Фото Reuters

30 сентября «Бавария» на своем поле одержала победу над «Байером» (4:0) в матче 8-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

В составе «Баварии» голы забили Садио Мане, Томас Мюллер, Джамал Мусиала и Лерой Сане.

У «Байера» во втором тайме на поле появился бывший форвард «Зенита» и «Рубина» Сердар Азмун. 27-летний иранский футболист вышел на поле на 61-й минуте встречи, но не отметился результативными действиями.

Благодаря победе над «Байером» команда Юлиана Нагельсмана прервала четырехматчевую серию без побед в бундеслиге. «Бавария» занимает второе место с 15 очками. «Байер» — 16-й с 5 баллами.

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
30 сент, 21:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
4:0
Байер
Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
Бундеслига
2
1
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