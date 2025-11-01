Видео
1 ноября, 18:00

«Бавария» — «Байер»: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии

«Бавария» примет «Байер» в матче чемпионата Германии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Бавария» примет «Байер» в матче девятого тура немецкой бундеслиги в субботу, 1 ноября. Игра на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия) начинается в 20.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Бавария» — «Байер» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 9-й тур.
01 ноября, 20:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
3:0
Байер

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция и другой контент стримингового сервиса доступны по подписке.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии с 24 очками в восьми турах, «Байер» набрал 17 очков. В седьмом туре мюнхенцы победили менхенгладбахскую «Боруссию» (3:0), а леверкузенцы — «Фрайбург» (2:0).

«Бавария» является действующим чемпионом Германии, «Байер» после исторической победы в бундеслиге в сезоне-2024/25 занял второе место.

Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
