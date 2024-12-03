«Бавария» и «Байер» сыграют в 1/8 финала Кубка Германии во вторник, 3 декабря. Начало игры на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия) — в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру в Мюнхене покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.35 мск, за 10 минут до стартового свистка. Также эфир «Матч ТВ» ретранслируют онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (на платной основе).

Ключевые события и результат игры «Бавария» — «Байер» можно изучать в нашем матч-центре.

«Бавария» на своем пути в этом сезоне Кубка Германии обыграла «Ульм 1846» (4:0) и «Майнц 05» (4:0). «Байер» в первом и втором раунде победил «Карл Цейсс» (1:0) и «Эльферсберг» (3:0).